خبير: تذبذبات الأسهم تضاعفت بسوق دبي خلال 10 أيام

أكد طلال طوقان رئيس قسم الأبحاث المالية في شركة الرمز كابيتال، ارتفاع معدل التذبذب بمقدار الضعف، في المؤشرات الإحصائية للأسهم في سوق دبي المالي خلال الأيام العشرة الماضية مع الترقب لانضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة من مورغان ستانلي.

وقال طوقان في مقابلة مع قناة "العربية" إن الانحراف المعياري، لحركة الأسهم، عكس تذبذبها بشكل واضح مما يدل على تردد المستثمرين، تجاه ترقية السوق والحديث عن الأسهم التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة.

وبسؤاله عن سهم شركة أرابتك، قال طوقان إن شائعات تحدثت عن عدم دخول أرابتك، إلى مؤشر الأسواق الناشئة، سببت تراجع السهم، لكن ذلك غير صحيح، متوقعا أن يدخل سهم ارابتك الى هذا المؤشر المهم.

وأشار الى توقعات بدخول أسهم كبيرة مثل سهم إعمار، وبعض البنوك الإماراتية، موضحا أن قائمة الشركات التي ستنضم للمؤشر تتراوح بين 8 إلى 14 شركة.

وعاد للحديث عن المعايير العامة لترقية سوق دبي المالي، الى مستوى سوق ناشئة، ومنها وجود ثلاث شركات مدرجة تكون قيمتها السوقية على الأقل تفوق مليار دولار وتكون القيمة المتاحة للتداول لهذه الشركات الثلاث، أكثر من نصف مليار دولار.

وبسؤاله عن حركة تصحيحية جديدة، قد تشهدها سوق دبي، مع ترقب الإعلان غدا عن ترقيتها الى الأسواق الناشئة، قال طوقان "حركة التصحيح قد تحدث لكن الاحتمالية قليلة".



