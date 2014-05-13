سوق السعودية فوق 9800 نقطة لأول مرة من مايو 2008

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية لمواصلة مسيرته باتجاه الـ10 آلاف نقطة، في نهاية تعاملات اليوم مضيقاً الفجوة باتجاه هذا المستوى إلى أقل من 200 نقطة، بعد أن أضاف مكاسب بنسبة 0.41%، إلى 9816 نقطة، متجاوزاً مستوى 9800 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2008.

المصارف والبتروكيماويات كانا داعمين للمؤشر بشكل كبير بعد أن ارتفعا 0.48% و0.62% على التوالي، بالإضافة لميل غالبية المؤشرات القطاعية في السوق السعودية لتحقيق مكاسب، وبلغت قيمة التداولات اليوم 11.9 مليار ريال.

سهم سابك كان الحصان الرابح في السوق السعودية بعد تجاوزه مستوى 120 ريالاً بمكاسب 1.08%، وتداولات كبيرة تخطت قيمتها 516 مليون ريال، بالإضافة لسهم زين السعودية 509 مليون ريال، ودار الأركان الذي ارتفع إلى مستوى 13.70 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً نادك 9.9%، الاحساء 9.6%، بوبا العربية 6.3% الجوف 5.9%، الأهلية 5.3%، بالإضافة إلى سهم شاكر الذي حقق مكاسب بنسبة 4.2%.

وتراجع في تعاملات اليوم سهم كهرباء السعودية بنسبة 0.30% إلى مستوى 16.40 ريال.

صورة المكاسب كانت أوضح في سوق دبي مما هي في سوق السعودية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.17%، إلى مستوى 5327 نقطة، مواصلاً مسيرته باتجاه 5500 نقطة، بعد أن تكبد خسائر قوية بأكثر من 3%، في أولى جلسات الأسبوع الحالي.

وأنهى سهم أرابتك تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 11.6% إلى 7.38 درهم، فيما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2%، وإعمار بنسبة 3% إلى مستوى 10.30 درهم.

وفي ارتداد قوي ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 2.76% إلى مستوى 1.49 درهم، متجاوباً مع النتائج القوية التي أعلنت عنها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي فاقت توقعات المحللين.