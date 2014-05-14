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الأسهم اليابانية تنخفض بفعل مبيعات لجني الأرباح

المصدر: طوكيو - رويترز
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انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من عشرة أيام بفعل مبيعات لجني الأرباح، بعد المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر القياسي 0.2 بالمئة إلى 14392.20 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو، بعد أن سجل قفزة بلغت 2.0 بالمئة أمس الثلاثاء، عندما أغلق عند 14425.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من مايو.

ومن بين أكبر الخاسرين هبط سهم نيكون كورب 6.7 بالمئة إلى 1524 ينا، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2011، بعد أن توقعت الشركة انخفاضا في أرباحها الصافية للسنة المالية المنتهية في مارس 2015 متضررة من أداء ضعيف لنشاط الكاميرات الرقمية.

واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1178.87 نقطة.

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