سهم "إعمار" يختبر 11 درهماً لأول مرة من مارس 2008

اخترق سهم شركة إعمار العقارية المدرج في سوق دبي المالي حاجز الـ11 درهماً للمرة الأولى في أكثر من 5 سنوات، قبل أن يعود ويغلق دون هذا المستوى عند 10.90 درهم.

وحقق السهم مكاسب قوية في تعاملات اليوم بلغت نسبتها 5.83%، حيث وصل السهم إلى 11.05 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 930 مليون درهم.

وارتفع سهم أرابتك القابضة نهاية التعاملات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 7.40 درهم، فيما تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 5.53% إلى مستوى 2.39 درهم.

ومن المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الأسهم التي سيتم إدراجها ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وشهدت التداولات قبيل نهاية الجلسة عمليات جني أرباح دفعت مؤشر سوق دبي المالي للتراجع إلى مستوى 5318 نقطة، بعد أن خسر 0.16%، بتداولات 3.4 مليار درهم.

وفي مطلع تعاملات اليوم تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية قبل أن يعود ويميل للتراجع بـ0.06% إلى 9809 نقطة.

وقد مال للتراجع عدد من المؤشرات القطاعية، من بينها المصارف والخدمات المالية 0.24%، والبتروكيماويات 0.12%.