مؤشر سوق السعودية يستقر فوق أعلى مستوياته في 6 سنوات

استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم قرب مستوى 8920 نقطة، بعد أن ارتفع بشكل طفيف 0.04%، مع تباين أداء المؤشرات القطاعية وانتظار المستثمرين محفزات جديدة.

وحول تقسيم شركة الكهرباء السعودية وتأثير القرار على المساهمين، قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة شركة البلاد المالية تركي فدعق، إنه لا خوف على حملة أسهم شركة الكهرباء السعودية عقب انتهاء عملية إعادة الهيكلة.

وأضاف فدعق "لن يحدث أي شيء، لأن المجموعة موجودة وعاملة وسواء إدخال القطاع الخاص في الشركة أو عبر الاكتتاب فإنها سوف تعتبر عملية إعادة هيكلة".

وأكد فدعق أن المساهمين هم أصحاب ملكية ولهم حق ولن يتأثروا، وما يجري من إعادة هيكلية ستحفظ حقوقهم.

وأنهى سهم كهرباء السعودية الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.18%، إلى مستوى 16.40 ريالاً.

وحافظت قيم التداول في تعاملات اليوم عند مستويات أمس 12 مليار ريال، مرتفعة عن متوسط مستوياتها اليومية، بعد تداول 398.9 مليون سهم.

وتراجع بنهاية تعاملات اليوم مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.22%، والبتروكيماويات 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي 2.24%، والفنادق والسياحة 3.98%.

وقاد الأسهم المرتفعة في نهاية الجلسة نادك 9.88%، اتحاد الخليج 9.7%، تكوين 6.8%، الاتحاد التجاري 6.6%، بالإضافة لسهم الجوف بنسبة 6%.

وتصدر سهم معادن الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 1.57 مليار ريال، تلاه سهم دار الأركان 512 مليون ريال، بالإضافة لسهم كيان السعودية 432 مليون ريال بعد أن ارتفع السهم لـ16.35 ريالاً.