ارتفاع الثقة بأسهم التجزئة السعودية صعد بمؤشرها 32%

اعتبر محللون أن الارتفاع القياسي المسجل في مؤشر قطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودية، بنسبة مرتفعة بلغت 32% منذ بداية العام، يعكس ارتفاع درجة الثقة بشركات هذه القطاع من قبل المستثمرين ومختلف شرائح المتداولين.

من جهته قال المحلل المالي ميثم الشخص، إن قطاع التجزئة في سوق السعودية يضم شركات اكتسبت ثقة كبيرة، إلى جانب كونها شركات لا تعتمد في نشاطها على مخاطر كبيرة، تجعل المستثمرين مطمئنين إلى مستقبل عملياتها التشغيلية.

وأضاف أن السوق السعودي، تلقى دعما خلال تداولات السنة الحالية من قطاعات غير رئيسية، ليشكل قطاع التجزئة واحداً من أهم القطاعات الدافعة لنمو المؤشر العام للأسعار، ليرتفع فوق مستوى 9819 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 2008.

وحققت شركات في القطاع مثل إكسترا نموا سنويا في الأرباح بنسبة 11.6% وجرير حققت نسبة 11.3% من النمو لأرباحها، في حين قررت أسواق العثيم مضاعفة رأسمالها.

ورغم أن شركات قطاع التجزئة لا تحتفظ بمخزونات كبيرة، فإن المحللين يعتبرون ذلك دافعا على الثقة بتوزيعات سخية على أسهم هذا القطاع بسبب مرونة نموذج الأعمال بالنسبة لهذا القطاع الذي لا تعاني شركاته من مشكلات في التكاليف الثابتة المرتبطة بمخزون السلع لديها.

وتوجهت شركات في قطاع التجزئة إلى التوسع بأنشطة متنوعة، مثل الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، التي أعلنت مؤخرا إجراءات التوقيع على اتفاقية فتح محفظة استثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

وقالت ساسكو إنها أسست المحفظة بغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة بالمساهمة في الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب ويسمح للشركات المساهمة المشاركة فيها، على أن يكون مصدر التمويل عن طريق البنوك المحلية والتمويل الذاتي.

وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن معالجة هذا النوع من الاستثمار، ستجري وفقاً لمعيار الاستثمار في الأوراق المالية للإتجار والذي يتم تسجيله في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية، وسوف ينعكس الأثر المالي على قائمة الدخل عند بدء الاستثمار في نهاية كل فترة مالية.