تراجع مؤشر "نيكي" بسبب نتائج سوني

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الخميس بعد أن أثر ارتفاع الين سلباً على الثقة وبفعل الأداء الضعيف لأسهم سوني مع قيام المستثمرين بالبيع فيها بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.8 بالمئة عند14298.21 نقطة.

وفقد سوني 6.1 بالمئة وكان ثالث أنشط سهم من حيث القيمة بعد أن توقعت الشركة خسارة صافية للعام الثاني على التوالي في السنة المالية المنتهية مارس .

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليسجل 1178.29 نقطة في حين نزل المؤشر الجديد جيه.بي.أكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 10727.94 نقطة.