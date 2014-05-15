طرح 10% من رأسمال "سبأ للأدوية" في مصر الأحد المقبل

تعتزم شركة "سبأ" الدولية للأدوية طرح 10%، من رأسمالها للاكتتاب العام في مصر تمثل 2.5 مليون سهم.

وسيبدأ الاكتتاب يوم الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية 22 من مايو الجاري، وذلك بسعر 8 جنيهات للسهم وبحد أقصى 50 ألف سهم للمستثمر الواحد ومن دون حد أدنى.

وستقوم الشركة بحماية سعر الطرح في السوق لمدة ثلاثة شهور عن طريق فتح حساب "دعم واستقرار" السهم بقيمة 4 ملايين جنيه تمثل 20%، من إجمالي الطرح وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر السهم بعد الطرح وسيكون تحت إدارة شركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية، وهي مدير الطرح.

يذكر أن "سبأ" للأدوية أُسِّست عام 2000، وليس لديها أي التزامات أو قروض بنكية كما أنها معفاة من الضرائب حتى عام 2018.