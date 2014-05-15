تراجع غالبية أسهم الإمارت وقطر المنضمة لمؤشر MSCI

تراجعت معظم الأسهم الإماراتية والقطرية المنضمة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال تعاملات اليوم في عمليات جني أرباح واضحة بعد الارتفاعات القوية التي كانت قد حققتها هذه الأسهم وسط توقعات سابقة بإدراجها ضمن المؤشر.

وأعلن MSCI قائمة الشركات الإماراتية التي سيتم إدراجها في المؤشر القياسي للأسواق الناشئة لتشمل 9 شركات مدرجة في كل من بورصة دبي وأبوظبي وناسداك دبي، إضافة إلى 10 شركات كبرى في قطر، ليشكل المؤشر القطري 0.47% من مؤشرMSCI للأسواق الناشئة.

وقد تم تحديد وزن الإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة عند 0.58%.

وقد تراجع سهم إعمار العقارية 4.13% إلى 10.45 درهم، وأرابتك 2.97% إلى 7.18 درهم، وبنك دبي الإسلامي 3.99% إلى 7.7 درهم.

وفي سوق أبوظبي تراجع سهم الدار العقارية 0.98%.

الشركات الكبرى التي تمت إضافتها إلى المؤشر هي "بنك أبوظبي التجاري" و"الدار العقارية" و"أرابتك القابضة" إلى جانب "موانئ دبي العالمية" و"سوق دبي المالي" و"دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" و"الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني".

والشركات الثلاث التي تم ضمها وتحظى بأكبر وزن في الإمارات هي إعمار العقارية، حيث تمثل 20.08%، تليها الدار العقارية بـ16.02%، وموانئ دبي بـ13.84%.

وشملت قائمة الأسهم القطرية 10 شركات مدرجة، وهي قطر الوطني وقطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وبروة وأوريدو والكهرباء وصناعات قطر وفودافون.

وقد تراجع سهم صناعات قطر 1%، وبنك قطر الوطني 2.5%، واتصالات قطر "أوريدو" بنسبة 1.36%.

ويقيس مؤشر الأسواق الناشئة "مورغان ستانلي" أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية، ويضم 2700 سهم في 21 دولة، أبرزها الصين والبرازيل.