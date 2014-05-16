بدء انتخابات الرئاسة يقفز بسوق مصر لمستويات 2008

ربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين الأرباح القياسية التي حققها السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبين بدء الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم أمس.

وقالوا في تصريحات لـ"العربية نت"، إن حالة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي دفعت المستثمرين والصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية إلى العودة للاستثمار في البورصة المصرية، التي من المؤكد أنها سوف تشهد تحسناً كبيراً في أدائها وفقاً لتصريحات كافة أعضاء الحكومة.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 14.6 مليار جنيه، تعادل 3% بعدما ارتفع من نحو 477.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 492.3 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4% مضيفاً نحو 322 نقطة إلى مستوى 8533 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 8211 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 2.48% مضيفاً نحو 15 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 620 نقطة مقابل نحو 605 نقاط. وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 2.56% مضيفاً نحو 27 نقطة، ليصل إلى مستوى 1083 نقطة مقابل نحو 1056 نقطة.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن حديث الحكومة المستمر عن ضرورة تطوير أسواق المال المصرية وتجهيزها للاعتماد عليها في تمويل بعض المشروعات الجديدة، زاد من ثقة وتفاؤل المستثمرين، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار بل وزيادة استثماراتهم في البورصة المصرية.

وأوضح أن هناك مؤشرات تؤكد أن البورصة المصرية اقتربت من تحقيق مستويات تاريخية، خاصة في ظل ما يعلن عنه من اكتتابات وطروحات جديدة تتم في البورصة المصرية.

ولفت إلى تحسن معنويات المستثمرين تفاؤلا ببدء الإدلاء بأصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن استمرار الشركات المقيدة في البورصة الإعلان عن أرباح قوية خلال الربع الأول من العام الجاري.