الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة بدعم الشركات الصغيرة

ارتفعت الأسهم الأميركية بنهاية تعاملات الأسبوع ،إذ تعافت أسهم الشركات الصغيرة بعد خسائرها في الآونة الأخيرة وسجلت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية مكاسب.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 44.50 نقطة، أو ما يعادل 0.27% إلى 16491.31 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.01 نقطة أو 0.37% ليسجل 1877.86 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 21.30 نقطة أو 0.52%، مسجلا 4090.59 نقطة.

وفي ختام الأسبوع تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6% وهبط ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.03% ولكن مؤشر ناسداك المجمع ارتفع 0.5%.