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اليوم.. بدء تداول أسهم العربية للأسمنت في مصر

المصدر: العربية.نت
البورصة المصرية
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يبدأ اليوم الأحد إدراج وتداول أسهم شركة العربية للأسمنت في بورصة مصر كأول إدراج في بورصة مصر منذ سنوات.

وكانت عملية اكتتاب نحو 85 مليون سهم من "العربية للأسمنت" في البورصة المصرية قد انتهت بقيمة 110 ملايين دولار.

وقد تمت تغطية الاكتتاب حوالي 19 مرة، لتبلغ نسبة التخصيص 5.4%، هذا وفقاً لمديري الطرح.

وبحسب AC Capital أحد مديري الطرح، فإنه تم إنشاء صندوق بقيمة 55 مليون جنيه لضمان استقرار سعر السهم لمدة ثلاثة أشهر، إذ يستطيع الصندوق خلال الشهر الأول الشراء فقط عندما تقل قيمة السهم عن سعر الطرح، بينما يستطيع في الشهرين التاليين البيع والشراء إذا تجاوز سعر السهم 5%، من قيمته في الطرح.

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