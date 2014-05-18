تداولات قياسية في سوق السعودية بـ12.2 مليار ريال

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، ارتفاعاً في ختام تداولاته بـ2.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 9.809.81 بنسبة ارتفاع 0.02% بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 74 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 56 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 448 مليون سهم، توزعت على أكثر من 186 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات تهامة للإعلان، وسادفكو، وأمانة للتأمين، والاتحاد التجاري، ومجموعة السريع، وحلواني أخوان الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين وجيسو والشرقية للتنمية وصافولا ونادك على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً.

كما جاءت أسهم دار الأركان وزين السعودية وكيان السعودية وبترورابغ وسابك والإنماء الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات زين السعودية ودار الأركان وكيان السعودية والإنماء ونماء للكيماويات وبترو رابغ على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

ومن جانب القطاعات، فقد تقدم قطاع الإسمنت القطاعات المرتفعة بنسبة 0.46%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، بالمقابل جاء قطاع المصارف والخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.17%، يليه قطاع الصناعات البتروكيميايئة بنسبة 0.03% .