سهم "العربية للأسمنت" يقفز 17% في أول يوم تداول بمصر

سيطر سهم العربية للأسمنت على أكثر من 33%، تعادل ثلث تعاملات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية من أول جلسة تداول للسهم اليوم الأحد.

وجرى التداول على أكثر من 15 مليون سهم، بقيمة جاوزت 156 مليون جنيه، بمتوسط بيع 10.4 جنيه في العمليات المنفذة على السهم.

وقال المحلل المالي نادي عزام لـ "العربية نت"، إن توقف طرح أسهم جديدة في السوق لمدة تقارب 5 سنوات، ساهمت في نجاح اكتتاب العربية للأسمنت وتغطيته بنحو 11 ضعفا، وأدت إلى تحقيق السهم لأرباح قياسية في الدقائق الأولى من بدء التداول عليه.

وأوضح أن تجزئة المبالغ المخصصة لشراء أسهم العربية للأسمنت ساهمت في مضاعفة المستثمرين لعدد الأسهم التي طلبوها، لافتا إلى أنه تم طرح السهم في السوق بنحو 9 جنيهات، ثم ارتفع بعد ساعة من بدء التداول ليصل إلى 10.6 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 17%.

ولفت إلى أن ارتفاع ثقة المستثمرين في السوق المصري دفعت السوق بشكل عام إلى مواصلة الصعود، لكن مازال قطاع العقارات هو الأنشط بقيادة أسهم عامر جروب وبالم هيلز.

وكانت عملية اكتتاب نحو 85 مليون سهم من "العربية للأسمنت" في البورصة المصرية قد انتهت بقيمة 110 ملايين دولار.

وقد تمت تغطية الاكتتاب حوالي 19 مرة، لتبلغ نسبة التخصيص 5.4%، هذا وفقاً لمديري الطرح.

وبحسب أي سي كابيتال أحد مديري الطرح، فإنه تم إنشاء صندوق بقيمة 55 مليون جنيه لضمان استقرار سعر السهم لمدة ثلاثة أشهر، إذ يستطيع الصندوق خلال الشهر الأول الشراء فقط عندما تقل قيمة السهم عن سعر الطرح، بينما يستطيع في الشهرين التاليين البيع والشراء إذا تجاوز سعر السهم 5%، من قيمته في الطرح.