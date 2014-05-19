اليورو يرتفع مقابل الدولار بعد خسائر على مدى أسبوعين

ارتفع اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعد خسائر على مدى أسبوعين، بينما ينتظر المستثمرون بيانات جديدة ووسط ضغوط جراء توقعات متزايدة لتيسير السياسة النقدية بمنطقة اليورو.

وزاد اليورو نحو 0.1 بالمئة إلى 1.3702 دولار، مقلصا خسائر بأكثر من واحد بالمئة في الأسبوعين الأخيرين، ومبتعدا عن المستوى المنخفض 1.3648 دولار، الذي سجله يوم الخميس. وكان ذلك أقل سعر منذ أواخر فبراير، وجاء إثر نمو دون المتوقع بكثير لمنطقة اليورو في مطلع العام.

وهوت العملة الموحدة تحت وطأة توقعات متنامية بأن البنك المركزي الأوروبي سيعمد إلى تيسير السياسة في الشهر القادم ومراهنة المستثمرين بشكل متزايد على انخفاض اليورو.

وسجل اليورو 138.99 ين منخفضا بشكل طفيف صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 138.77 ين المسجل يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 80.017 ين بعد زيادة طفيفة بلغت 0.2 بالمئة الأسبوع الماضي عندما لامس ذروته في ستة أسابيع 80.338 ين يوم الخميس.

وهبطت العملة الأميركية 0.1 بالمئة إلى 101.44 ين مقتربة من أقل مستوى في شهرين 101.31 ين المسجل يوم الخميس.