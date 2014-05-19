صفقة "التجاري الدولي" تنقذ سوق مصر من المربع الأحمر

تمكنت البورصة المصرية من تعويض خسائر جلسة أمس والخسائر الصباحية بنهاية إغلاق تعاملات اليوم، وسط اتجاه بيعي للمؤسسات والصناديق العربية في التعاملات الصباحية.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن صفقة التجاري الدولي، إضافة إلى المشتريات القوية للمتعاملين المصريين، دفعت المستثمرين والصناديق والمؤسسات العربية إلى الانتقال من البيع خلال التعاملات الصباحية إلى الشراء في نهاية تعاملات اليوم، وهو ما عزز أداء المؤشر الرئيسي الذي حافظ على البقاء أعلى مستوى 8500 نقطة.

وخلال جلسة تعامل اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.6 مليار جنيه، تعادل 0.32% بعدما ارتفع من نحو 492.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 493.7 مليار جنيه بنهاية إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% مضيفاً نحو 50 نقطة إلى مستوى 8582 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 8532 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.77% مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 622 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 617 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 0.58% مضيفاً نحو 6 نقاط ليصل إلى مستوى 1085 نقطة مقابل نحو 1079 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وقال مدير التداول بشركة بايونيرز للأوراق المالية، عماد حساني، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ أول عملية تتم بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير، وبلغت القيمة المنفذة على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر نحو 2.124 مليار جنيه مصري بحجم بلغ نحو 58.45 مليون سهم، كما بلغ سعر التنفيذ 36.34 جنيه.

وأوضح أن المشتريات القوية للمصريين عززت أداء المؤشر الرئيسي الذي هوى إلى مستوى 8400 نقطة في التعاملات الصباحية لكنه استعاد عافيته وعاد إلى المربع الأخضر بحلول منتصف الجلسة.

وسجلت قيم التداولات على الأسهم اليوم نحو 3.07 مليار جنيه، بعد التداول على نحو 355 مليون سهم، فيما سجلت قيمة التداولات الكلية نحو 3.67 مليار جنيه بعد التداول على 358.8 مليون سهم من خلال 31 ألف صفقة.

واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي شراء بلغ 52 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بيعي بلغ أكثر من 27.3 مليون جنيه و24.7 مليون جنيه على التوالي.

كما استحوذت المؤسسات على النسبة الأكبر من التعاملات بمقدار 80.3% ومالت تعاملاتهم المصريين والعرب منهم نحو الشراء، فيما استحوذ الأفراد على النسبة المتبقية بنحو 19.7% من التعاملات ومالت تعاملات العرب والأجانب منهم نحو البيع.