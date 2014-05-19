هيئة السوق السعودية تفرض غرامات مالية على 6 شركات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن فرض غرامات مالية على 6 شركات مدرجة في السوق، لمخالفتها فقرة من قواعد التسجيل والإدراج، وكان معظم هذه الجزاءات نشأت لأسباب تتعلق بتأخر الشركات في الإفصاح لمساهميها عن معلومات مالية جوهرية.

وفرضت الهيئة غرامة مالية بلغت 100 ألف ريال، على شركة التأمين العربية التعاونية التي لم تبلغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن توصية مجلس إدارتها بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (100) مليون ريال، إلا بتاريخ 18 / 11 / 2013.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية بلغت 50 ألف ريال على شركة وقاية للتأمين وإعادة للتأمين التكافلي لأنها لم ترسل نموذج الإفصاح الإلكتروني، وكذلك لعدم تحديثها نماذج الإفصاح الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال على الشركة العقارية السعودية لتضمُّن إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية (الربع الرابع من العام الماضي) خطأً في صافي الربح.

وكانت الشركة قد ذكرت أن صافي الربح هو 61.8 مليون ريال، بينما الصحيح أن صافي الربح هو 58.3 مليون ريال.

وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال على شركة الأهلي للتكافل، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية بـ10 آلاف ريال على شركة مجموعة صافولا التي تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن توزيع أرباح على مساهميها عن الربع الثالث من عام 2013.

وبلغت الغرامة مالية على شركة نماء للكيماويات 40 ألف ريال على خلفية تأخرها في الإفصاح للجمهور عن نتائجها المالية الأولية عن العام الماضي، كما أن إعلان النتائج لم يتضمن جميع الأسباب المؤثرة في ارتفاع صافي الخسارة للربع الرابع من عام 2013 مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.