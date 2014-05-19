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"الحمادي" تطرح 22.5 مليون سهم للاكتتاب بالسعودية

المصدر: الرياض – واس
متداول بسوق الأسهم السعودية
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أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح 22.5 مليون سهم جديد للاكتتاب العام لزيادة رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من 525 مليوناً إلى 750 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم على موقع تداول أن الأسهم المطروحة تمثل 30% من أسهم الشركة بعد الزيادة.

وأشارت إلى أن الأسهم سيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات، وستُطرح خلال الفترة من 11 إلى 17 من الشهر المقبل، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر، على أن تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها.

ونبهت إلى ضرورة عدم اعتبار موافقة مجلس الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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