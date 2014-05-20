النحاس يلامس أعلى مستوى في 11 أسبوعا مع شح الإمدادات

ارتفع النحاس لأعلى مستوياته في 11 أسبوعاً يوم أمس الاثنين مع تضاؤل المخزونات العالمية، وفي ظل قيام المستثمرين بالشراء لتغطية رهاناتهم على أن الأسعار ستنخفض رغم أن المكاسب لا تزال محدودة بفعل مخاوف من تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وقفز النيكل نحو خمسة في المئة مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد خسائر الأسبوع الماضي مراهنين على توقعات بمزيد من الشح في الإمدادات، بعدما حظرت إندونيسيا تصدير النيكل الخام.

وارتفعت معادن أخرى أيضا لكن المستثمرين توخوا الحذر بعد بيانات رسمية يوم الأحد أظهرت تباطؤ نمو متوسط أسعار المنازل الجديدة في الصين في أبريل لأدنى مستوياته في نحو عام.

وأغلق سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن في عقود التسليم بعد ثلاثة أشهر مرتفعاً 0.95 في المئة عند 6925 دولاراً للطن بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ السابع من مارس 6954 دولارا للطن.

وأغلق النيكل مرتفعا 5.5 في المئة عند 20100 دولار للطن والألمنيوم 0.28 في المئة عند 1774 دولارا للطن والزنك 1.16 في المئة عند 2089 دولاراً للطن والرصاص 0.94 في المئة عند2153 دولارا للطن والقصدير 1.06 في المئة عند 23400 دولار للطن.