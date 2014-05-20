سوق دبي تعمق خسائرها وترفعها لنحو 10% في يومين

رفعت سوق دبي المالية خسائرها لنحو 10% خلال يومين، مع تكبدها خسائر 4.12% في نهاية تعاملات اليوم، بعد تراجع المؤشر في جلسة أمس بنسبة 5.45%.

وقال رئيس تنفيذي أول في الإمارات دبي الوطني رامي سمير الثقفي "يبدوا أن أسواق الإمارات استمرت في الارتفاعات من أول السنة وكثير من المؤسسات كانت تتوقع أن يكون أسعار الأسهم مبالغ فيها فتخارجت منذ مطلع العام الحالي، إلا أنه حتى الآن وصلت أسعار الأسهم إلى قيمتها العادلة".

وتشهد أسواق الإمارات وقطر تراجعات قوية منذ الإعلان عن الأسهم التي سيتم إدراجها ضمن مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة.

وقادت خسائر اليوم مؤشر سوق دبي إلى مستوى 4655 نقطة، بتداولات كبيرة بلغت قيمتها 2.57 مليار ريال، مع تراجع غالبية الأسهم.

وتصدر الأسهم الخاسرة اليوم أرابتك 8.64% إلى 6.24 درهم، فيما خسر سهم إعمار العقارية 3.65% إلى مستوى 9.25 درهم، وسهم بنك دبي الإسلامي 6.02% إلى 6.71 درهم.

وخسر مؤشر سوق أبوظبي 2.46% اليوم، ووصل إلى مستوى 4749 نقطة، مع تراجع كافة القطاعات والتي تصدرها الخدمات 3.29%، والعقار 4.61%، والاستثمار والخدمات المالية 1.36%.

وفي المقابل هدّأت بورصة قطر من خسائرها اليوم إلى 0.42% إلى مستوى 12734 نقطة، فيما تراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.30%.

ونجت اليوم سوق الأسهم السعودية من التراجع قبيل الإغلاق، لينهي المؤشر تعاملات اليوم على ميل للمكاسب والتي بلغت نسبتها 0.07%، ليصل إلى 9731 نقطة، بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار ريال.

وجاء الدعم لمؤشر سوق السعودية اليوم من قطاعات التجزئة 0.45%، والزراعة 1.73%، والإعلام والنشر 6.33%، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار المتعدد 1.01%.

وأكد رئيس تنفيذي أول في الإمارات دبي الوطني رامي سمير الثقفي أن حالة من الهلع تجتاح المستثمرين في أسواق الإمارات ما أدت إلى الخسائر الحادة خلال يومين فقط، والتي كان من المفترض أن يتكبدها السوق خلال شهر كامل وليس جلستين فقط.

وقال الثقفي "سوق دبي ارتفعت بأكثر من 150% منذ بداية العام الماضي، وربط الانخفاضات الحالية بظروف دخول فصل الصيف غير منطقي، لأنه في السنة الماضية شهدت السوق تصحيحا سعريا نحو الأعلى خلال فصلي الشتاء والصيف والسنة كلها، والتضخم الحاصل في الأسعار لا يشمل كل السوق".

وأكد الثقفي إن شركة إعمار وأرباحها المستقبلية إيجابية وأن ارتفاع مكرر ربحية الشركة لا يمكن الاعتماد عليه فقط في عملية تقييم السهم.

وتوقع الثقفي وصول المؤشر إلى مستوى 4500 نقطة ليبدأ بعدها في تحركات عرضية.