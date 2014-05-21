أكبر مكاسب يومية لبورصة دبي وسوق مصر تتراجع

قادت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري مؤشر دبي للصعود من أدنى مستوياته في ستة أسابيع ليغلق على أكبر مكسب ليوم واحد منذ منتصف سبتمبر أيلول اليوم الأربعاء بينما تراجعت البورصة المصرية من أعلى مستوياتها في 69 شهرا.

وارتفع مؤشر سوق دبي 4.2 بالمئة. وكان المؤشر هبط 12.6 %في الجلسات الخمس السابقة وواصل التراجع بنسبة 2.4 %أثناء الجلسة اليوم قبل أن يتعافى. وبلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 43.9 % وزاد الي ثلاثة اضعاف منذ بداية 2013.

وقال فراس يعيش مدير تطوير أنشطة الأعمال لدى وان فايننشال ماركتس في دبي "كانت موجة البيع متوقعة لكنها تضخمت..أدى هبوط أسعار الكثير من الأسهم ذات الثقل إلى فتح شهية المستثمرين على الشراء عند مستويات أقل.

"لا تزال التقلبات سيدة الموقف ونحتاج إلى مراجعة ارتفاع مضاعف الربحية لمعظم الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي."



والربع الثاني من العام مفضل بشكل تقليدي لدى المتعاملين ليوم واحد والمضاربين الذين يشكلون ثلثي حجم الأسهم المتداولة المدرجة في المؤشر.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 %مرتفعا من أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله أمس الثلاثاء.

وفي البورصة المصرية انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 %متراجعا من أعلى مستوياته في 69 شهرا رغم أن مشتريات في أواخر جلسة التداول دفعت كثيرا من الأسهم للصعود وتوازنت الكفة بين الأسهم المرتفعة والهابطة.

وتدعمت البورصة منذ أن تعهدت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة بتقديم مليارات الدولارات لمصر في صورة قروض ومساعدات.



وتراجع سهم القلعة للاستثمار 1.5 %وسهم بايونيرز القابضة 1.3 %.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 %بينما سجلت بورصات قطر والكويت وسلطنة عمان خسائر طفيفة.

