الذهب يتراجع قبل نشر محضر الاحتياطي الأميركي

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، مع تعافي الدولار والأسهم بعد أداء ضعيف في بداية الجلسة، بينما ظل المستثمرون حذرين قبيل نشر محضر اجتماع أبريل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.

ولامس البلاديوم أعلى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات، بينما اقترب البلاتين من أعلى مستوى في شهرين مع استمرار إضرابات العمال في جنوب إفريقيا، المنتج الكبير للمعدن للأسبوع السابع عشر، وبعد أن قال تقرير إن نقص المعدنين سيزيد هذا العام.

وبحلول الساعة 1429 بتوقيت غرينتش، نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1290.30 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1290.10 دولار.

وزاد البلاتين 1.1% إلى 1476 دولارا للأوقية، مقتربا من أعلى مستوى له في شهرين البالغ 1483.50 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 829.20 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011 عند 830.40 دولار في التعاملات المبكرة.

وانخفضت الفضة 0.3% إلى 19.37 دولار للأوقية.