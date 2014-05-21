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رئيس بورصة مصر: لا تعليق للتداول خلال الانتخابات

المصدر: القاهرة – واس
محمد عمران
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نفى رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، تعطيل العمل بالبورصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري.

وأوضح عمران في تصريح صحافي، اليوم، أن العمل سيسير بشكل طبيعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، منوهاً بأن إجراء هذه الانتخابات التي تمثل الاستحقاق السياسي الثاني في خارطة الطريق، يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار ووضع البلاد على الطريق الصحيح.

وأعرب رئيس البورصة المصرية عن توقعه بأن تشهد البلاد مزيداً من التحسن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات القومية.

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