قوة الين تطيح بمؤشر نيكي ويسجل أقل مستوى بـ5 أسابيع

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الين في الجلسات الأخيرة وترقب المستثمرين ما إذا كان هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي سيظل على موقفه بعدم الحاجة لمزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.

وأعلن البنك المركزي الإبقاء على سياسته من دون تغيير اليوم ويعقد كوردا مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق.

وهبط نيكي 0.2 بالمئة إلى 14042.17 نقطة وكان سجل أقل مستوى في خمسة أسابيع خلال الجلسة عندما بلغ 13964.43 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً والمؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 بالمئة لكل منهما.