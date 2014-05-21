97 سهماً قادت مؤشر السوق السعودية للارتفاع

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، ارتفاعاً بـ34.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9765.82 بنسبة ارتفاع 0.35% بتداولات تجاوزت 12.6 مليار ريال.

وشهدت تداولات، اليوم، ارتفاع أسهم 97 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 38 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 396 مليون سهم، توزعت على أكثر من 197.7 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات تهامة للإعلان واتحاد الخليج والأسماك ووفرة ووقاية للتكافل والبلاد الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين والبحري وأسترا الصناعية والخضري وثمار وأمانة للتأمين على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 10% و1.59%.

كما جاءت أسهم شركات وفرة وزين السعودية ووفاء للتأمين والأسماك ودار الأركان وسابك الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات زين السعودية ودار الأركان والإنماء والأسماك ووفرة ونماء للكيماويات على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات، فقد تقدم قطاع الإعلام والنشر القطاعات المرتفعة بنسبة 6.88%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.92%، ثم قطاع التجزئة بنسبة 0.63%، بالمقابل جاء قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.07%، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.34% .



