تحديد سعر اكتتاب "الحكير للسياحة" عند 50 ريالاً

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال تحديد سعر الاكتتاب في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عند 50 ريالاً للسهم.

وقد قامت المؤسسات والصناديق الاستثمارية بتغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب التي تمثل 30%، تعادل 16.5 مليون سهم بأكثر من 10 مرات، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

وسينطلق اكتتاب الأفراد في حصة 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب من رأسمال "الحكير للسياحة" تعادل 8.25 مليون سهم، وذلك يوم الأربعاء المقبل وحتى الثالث من شهر يونيو.

وفي سياق متصل أصدرت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام في 30% من أسهمها والتي تبلغ 22.5 مليون سهم، والهادفة إلى رفع رأس مال الشركة من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، واستخدام المتحصل من الاكتتاب لاستكمال بناء مستشفى بالرياض.

وستقوم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية بمخاطبة المؤسسات المالية والشركات بهدف بناء سجل الأوامر والذي سيتم على أثره تحديد سعر السهم لاكتتاب الشركات والأفراد على حد سواء، فيما سيكون الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات 100 ألف سهم وللأفراد 10 أسهم والحد الأعلى للمؤسسات 3.745 مليون سهم و250 ألف سهم للأفراد.

وستبدأ عملية الاكتتاب في أسهم الشركة بين 11 و17 يونيو المقبل، فيما سيشارك بنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني وبنك الجزيرة وجدوى للاستثمار كشركات مستلمة لطلبات الاكتتاب.