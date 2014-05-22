دبي تقلص خسائر الأسبوع لـ6% والسعودية تغلق على تراجع

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات اليوم على ارتفاع، منهياً بذلك أسبوعاً صعباً تكبد خلاله نحو 6% من الخسائر التي بدأت الاثنين والتي اقتربت من 6%، إلى أن السوق شهدت حركة ارتدادية خلال جلستي أمس واليوم.

وأغلق مؤشر دبي اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28% إلى مستوى 4864 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.05 مليار درهم.

وتصدر الأسهم المتراجعة اليوم شعاع كابيتال 5.3%، فيما تراجع سهم أرابتك القابضة 3.27% إلى مستوى 6.22 درهم.

أما سهم إعمار فقد حقق ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.69% إلى مستوى 9.64 درهم.

وقال مدير عام شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية شريف زهدي إن سهم إعمار يعتبر السبب الرئيسي وراء تذبذب السوق خلال الجلسات الماضية، حيث لجأ الأجانب إلى عمليات بيع كثيفة للسهم.

وأضاف زهدي "قيام شركة "إعمار" بتحويل سنداتها إلى أسهم ساهم في انخفاض السهم بقوة خلال الجلسات السابقة".

وقال إن سهم إعمار شهد عمليات بيع متواصلة بشكل مفاجئ من قبل الأجانب، خاصة هؤلاء الذين حصلوا على الأسهم من جراء استبدال السندات، بالإضافة إلى تحويل "إعمار" بعض سنداتها إلى أسهم قبل فترة، ما شجع الأمر الذي أدى إلى موجات بيع.

وأوضح زهدي أن تراجع سوق دبي قد يعود أيضاً إلى محاولة المؤسسات ضبط إيقاع السوق.

وفي سياق مصل تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.15%، إلى مستوى 9750 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 13.2 مليار ريال.

تراجعات المؤشر جاءت على الرغم من ارتفاع القطاعين الرئيسيين في السوق، حيث حقق قطاع البتروكيماويات مكاسب بنسبة 0.23%، وارتفع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.14%.

وقاد الأسهم المرتفعة اليوم في سوق السعودية رعاية 8.8%، الكابلات 5.3%، أسمنت المدينة 3.7%، بالإضافة لسهم الاتحاد التجاري 3.6%.

واستحوذ سهم الإنماء على 1.1 مليار ريال من التداولات تلاه دار الأركان بنحو 854.5 مليون ريال، بعد أن تراجع السهم إلى مستوى 13.9 ريال.