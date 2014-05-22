نيكي يسجل أكبر زيادة في شهر بفضل بيانات صينية

حقق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أكبر مكسب له في شهر، اليوم الخميس، بعد أن أظهر مسح تحسن القطاع الصناعي الصيني، مما عزز الثقة، بعد أن جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بدعم الاقتصاد.

وارتفع نيكي 2.1 بالمئة إلى 14337.79 نقطة، مستفيدا من أنباء بأن شركة يابانية للتأمين على الحياة تسيطر عليها الحكومة تزيد استثماراتها في الأسهم.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة، ليسجل 1169.34 نقطة وسط أعلى حجم تداولات في سبعة أسابيع، في حين زاد المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.7 بالمئة إلى 10666.60 نقطة.