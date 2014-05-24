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قفزة للأسواق الأميركية بعد ارتفاع سوق المساكن

المصدر: نيويورك – رويترز
بورصة نيويورك
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صعدت الأسهم الأميركية دافعة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للإغلاق عند مستوى قياسي جديد، بدعم من بيانات أفضل من المتوقع لسوق المساكن في الولايات المتحدة، أعطت دعما لأسهم شركات التشييد.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 63.19 نقطة أو ما يعادل 0.38 % عند 16606.27 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.04 نقطة أو 0.42% ليغلق عند 1900.53 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 31.47 نقطة أو 0.76% عند 4185.81 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع تسجيل ناسداك قفزة قدرها 2.3% في حين صعد ستاندرد اند بورز 1.2% وداو جونز 0.7%.

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