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تهامة للإعلان.. تحقيق وحد أدنى وخسارة 52 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
تهامة ثاني أكبر الخاسرين اليوم
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شهد سهم شركة تهامة للإعلان ضغطاً قوياً خلال جلسة اليوم الأحد، بعد أن قررت هيئة السوق المالية السعودية تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بالتحقيق في شأن التعاملات التي تمت مؤخراً على هذا السهم.

وكان سهم تهامة ثاني أكبر الخاسرين في جلسة اليوم، ليغلق بتراجع بلغت نسبته 9.96 %أي جرى تداوله بالحد الأدنى المسموح به للانخفاض والبالغ 10%.

وتعهدت الهيئة بتطبيق الأحكام النظامية الملائمة، بموجب التحقيقات، بعد أن لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

يشار إلى أن شركة تهامة للإعلان تكبدت خسائر بقيمة 52 مليون ريال في نهاية السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي.

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