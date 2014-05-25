سوق السعودية تكسب الثقة.. بعد جلسة حمراء

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، ارتفاعاً في أول تداولاته الأسبوعية بـ21.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 9772.48، بنسبة ارتفاع 0.22% بتداولات بلغت 11.2 مليار ريال.

وخاضت الأسهم في جلسة اليوم معركة مع كسب الثقة بعد إعلان هيئة سوق المال عن إجراءات رقابية ترفع درجة الثقة في السوق، وهو ما انعكس تذبذباً في بداية الجلسة، ثم عاودت السوق التماسك بدعم من القيمة المرتفعة للتداول، ونجحت بمحو الخسائر والإغلاق في المنطقة الخضراء.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 67 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 78 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 387 مليون سهم، توزعت على أكثر من 164.8 ألف صفقة.

وقال رئيس الأبحاث في الأهلي كابيتال، مازن السديري لقناة "العربية" إن السوق ستظل تشهد مضاربات خلال فترة قصيرة، سرعان ما تنتهي مع بدء إعلان النتائج الفصلية المقبلة للشركات، وبالتالي تبدأ مرحلة من "التوازن والتفاؤل".

وكانت أسهم شركات الفنادق وكيمانول وإسمنت المدينة والكابلات واتحاد الخليج وجازان للتنمية، الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات ثمار وتهامة للإعلان وشمس وصادرات والعالمية والشرقية للتنمية على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 9.98% و3.59%.

كما جاءت أسهم شركات كيان السعودية والإنماء وسابك ودار الأركان والأسماك والشرقية للتنمية الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات كيان السعودية والإنماء ودار الأركان وزين السعودية ونماء للكيماويات وكيمانول على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية.

وعلى جانب القطاعات، فقد تقدم قطاع الفنادق والسياحة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.35%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%. بالمقابل جاء قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 6.44%، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.80%.

إغلاق مؤشر الأسهم السعودية

وبالعودة إلى بداية تداولات الجلسة صباحاً، استهل مؤشر السوق السعودي تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع بنحو 60 نقطة دون الـ9700 نقطة، قبل أن يقلص خسائره بعد الساعة الأولى إلى 4 نقاط عند 9747 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 5.5 مليار ريال.

ويتصدر سهما "تهامة" و"ثمار" تراجعات السوق اليوم بالنسبة القصوى، فيما هبطت أسهم "العالمية" و"الصادرات و"شمس" و"الشرقية الزراعية" بنسب تتراوح بين 3 و5%.