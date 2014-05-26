اليورو عند مستويات متدنية وترقب لكلمة رئيس المركزي

لامس اليورو أقل مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام منتدي للبنك في البرتغال.

ومن المرجح أن يكون حجم التعاملات ضعيفاً خلال اليوم بسبب إغلاق الأسواق في بريطانيا بمناسبة عطلة الربيع للبنوك وفي الولايات المتحدة بمناسبة عطلة يوم الذكري.

وقال ماساشي موراتا من براون براذرز هاريمان في طوكيو "من الصعب توقع أن يقول دراجي شيئا جديدا أو مفاجئا" إلا أن السوق ستتابع كلمته عن كثب لاستخلاص مؤشرات عن تحركات البنك المقبلة.

ونزل اليورو أكثر من اثنين بالمئة أمام الدولار منذ الخامس من شهر مايو في ظل توقعات بإعلان البنك المركزي الأوروبي عن تيسير للسياسة النقدية في الشهر المقبل مما يعزز احتمالات هبوط العملة الموحدة.

وبلغ سعر العملة الموحدة في أحدث التعاملات 1.3619 دولار بانخفاض نحو 0.1 بالمئة، وفي التعاملات المبكرة نزلت العملة إلى 1.3615 دولار وهو أقل سعر منذ منتصف فبراير.

ومقابل العملة اليابانية هبط اليورو نحو 0.2 بالمئة إلى 138.80 ين.

ومع انخفاض اليورو تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 80.443.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار الأسترالي وسجل 0.9237 دولار أميركي.

ومقابل الين سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند 102.05 ين في مستهل الجلسة وسجل في أحدث التعاملات 101.92 ين.