مكاسب جماعية لمؤشرات بورصة مصر مع انطلاق الانتخابات

سجلت البورصة ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها، في بداية تداولات اليوم الاثنين، تزامنا مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية، وشهدت الأسهم نشاطاً ملحوظاً بقيادة المستثمرين المصريين الذين اتجهوا للشراء على بعض الأسهم التي لم تحقق ارتفاعات جيدة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تقفز أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وتوقع محللون أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 9 آلاف نقطة حتى نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعاً باستمرار حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين.

وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، إن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم جدد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومرور الانتخابات بسلام سوف يزيد من الأداء الإيجابي للسوق الذي يستهدف مستويات تاريخية.

وأوضح أن التوقعات تؤكد دخول مزيد من السيولة في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم والجلسات المقبلة، خاصة مع انتظام عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية وعدم وجود مشاكل أو أحداث أمنية، وهو ما يشجع المستثمرين الجدد على الدخول في السوق المصري الذي حقق أعلى مكاسب بين بورصات العالم خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي تجاوز خلال الدقائق الأولى من جلسة اليوم منطقة المقاومة الجديدة عند مستوى8800 نقطة، وبدعم حالة النشاط المكثفة في السوق سوف يقترب من 9 آلاف نقطة وربما يتجاوزها.

وخلال التعاملات الصباحية لجلسة تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.8 مليار جنيه، تعادل 0.36% بعدما ارتفع من نحو 495.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 497.4 مليار جنيه بعد ساعة من تداول جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% مضيفاً نحو 50 نقطة إلى مستوى 8812 نقطة، مقابل نحو 8762 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، فيما استقر مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة عند مستوى 615 نقطة.

وأيضاً استقر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، عند مستوى 1080 نقطة.