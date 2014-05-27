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قطر تتجه لزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية

المصدر: العربية.نت
بورصة قطر
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أفادت وكالة الأنباء الرسمية القطرية أن أمير الدولة وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في بورصة قطر من 25% حالياً إلى 49%.

وأوضح وزير المالية القطري علي العمادي أنه سيم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه فوراً، لتتم بذلك، المساواة بين مواطني الخليج والمواطنين القطريين من حيث نسبة التملك.

أما الأجانب، فسيسمح بتملكهم بما لا يجاوز عن 46% من إجمالي رأس المال، وليس الأسهم المتداولة.

يذكر أن ترقية السوق القطرية لفئة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI تدخل حيز التنفيذ بداية يونيو.

وكان بنك HSBC قد توقع أن تستقبل السوق القطرية نحو 650 مليون دولار لدى إتمام الترقية.

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