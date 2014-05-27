مكاسب تقود سوق السعودية لاختراق مستويات قياسية جديدة

واصلت سوق الأسهم السعودية اختراق مستويات جديدة في تعاملات اليوم، حيث أضاف مؤشر السوق 0.34% من المكاسب، ليصل إلى مستوى 9854 نقطة، ليضيق الفجوة في اتجاه مستوى الـ10 آلاف بأقل من 150 نقطة.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات محمد العمران إن السوق السعودية بدأت تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع وخلال التداول وفي جلسة يوم أمس عكست اتجاهها.

وأضاف العمران "اعتقدنا أمس أن السيولة بدأت تتجه للأسهم القيادية، مع بدء التحقيق في تحركات أسهم مضاربية، واليوم عادت السيولة لأسهم مضاربية مجدداً مثل سهم الأسمالك الذي لم تشمله تحقيقات هيئة السوق المالية".

وأشار العمران إلى ضرورة أن تكون هناك عدالة لتشمل التحقيقات جميع الشركات مثل أمانة وبروج والأسماك وليس أسهم وفا وشمس وتهامة فقط، وقال "يجب أن تكون التحقيقات شاملة".

وتلقى المؤشر الرئيسي دعما من القطاعات المؤثرة، ومن بينها الصناعات البتروكيماوية 0.20%، والمصارف والخدمات المالية 0.54%.

ويشهد السوق منذ فترة تحركات عرضية بانتظار محفزات جديدة، وتسيطر أسهم المضاربة على حركة التداولات.

وحتى منتصف التعاملات تصدر سهم الأسماك الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بـ414 مليون ريال، زين السعودية 339 مليون ريال.

ولا يزال سهم شركة جبل عمر السعودية يتفاعل مع انخفاض خسائرها إلى 3 ملايين ريال، والتطورات التي أعلنت عنها بشأن أوجه إنفاق 2580 مليون ريال التي جمعتها من إصدار أسهم حقوق الأولوية، حيث ارتفع السهم بنسبة 4.92% إلى مستوى 52.20 ريالا، واستحوذ على 394 مليون ريال من التداولات.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد جبل عمر، سهم مبرد 3.82%، الخليج للتدريب 3.1%، ساسكو 2.9%.

وفي سياق متصل ارتفع مؤشر سوق دبي المالي نهاية تعاملات اليوم بنسب 1.1%، متخطيا مستوى الـ5000، ليغلق عند 5008 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وارتفع سهم إعمار العقارية في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.5% إلى مستوى 10.15 درهم، وسهم أرابتك بنسبة 9.18% إلى مستوى 6.66 درهم.

كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.13% إلى مستوى 3.83 درهم.