الأسهم اليابانية ترتفع صباحاً بدعم من بيانات أميركية

ارتفعت الأسهم اليابانية أثناء التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن عززت بيانات أميركية قوية معنويات السوق، لكن المكاسب من المتوقع أن تكون محدودة في غياب محفزات جديدة.

وخالف سهم ميتسوي فودوسان للتطوير العقاري اتجاه السوق وهبط 7 بالمئة، وكان الأكثر تداولا بفعل أنباء بأن الشركة ستجمع ما يصل إلى 3.6 مليار دولار عن طريق إصدار أسهم جديدة.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 14655.72 نقطة، بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن تراجع عن خسائر مني بها في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون إن مكاسب نيكي يوم الأربعاء من المتوقع أن تكون محدودة، بعد أن صعد على مدى الجلسات الأربع السابقة مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين والولايات المتحدة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة أيضا إلى 1198.73 نقطة.

وفي الولايات المتحدة سجلت طلبيات السلع المعمرة زيادة غير متوقعة في أبريل، وقفزت ثقة المستهلكين في مايو، مما يدعم آراء بتعافي النمو في أكبر اقتصاد في العالم.