خسائر حادة لسوق دبي بـ3% و"إعمار" دون 10 دراهم مجددا

تكبد سوق دبي المالي خسائر حادة نهاية تعاملات اليوم بأكثر من 3% دفعت المؤشر إلى ما دون مستويات الـ4900 نقطة.

وضغطت الأسهم القيادية على مؤشر سوق دبي وعلى رأسها سهم أرابتك الذي فقد ما نسبته 5.41% إلى 6.30 درهم، وسهم إعمار العقارية بنسبة 3.94% إلى 9.75 درهم، ليهبط مجدداً دون مستوى الـ10 دراهم.

أما سهم الاتحاد العقارية فقد خسر 1.86% إلى مستوى 2.11 درهم، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.82% إلى مستوى 7.30 درهم.

وفي سياق متصل تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.21% إلى مستوى 9809 نقطة بضغط من القطاعات الرئيسية ومن بينها الصناعات البتروكيماوية 0.15%، والمصارف والخدمات المالية 0.02%.

ولا تزال المضاربات تسيطر على أداء سوق الأسهم السعودي، حيث تتصدر أسهم مضاربية المشهد، سواء من ناحية الأسهم الأكثر ارتفاعاً أو تلك التي تستحوذ على كميات كبيرة من التداول.

وارتفع منتصف تعاملات اليوم سهم أسيج 6.2%، الأهلي تكافل 3.6%، عناية 3.4%، بالإضافة لسهم أسواق المزرعة 2.90%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة سهم الإنماء بـ428 مليون ريال، والأسماك بـ414 مليون ريال.

ولعل ما يضغط على السوق اليوم انطلاق اكتتاب الأفراد اليوم في 8.25 مليون سهم من "الحكير للسياحة"، والذي غالباً ما يؤثر على سيولة السوق، حيث يلجأ متعاملون لتسييل جزء من محافظهم لدخول عملية الاكتتاب.

وتم تحديد سعر الاكتتاب في "الحكير للسياحة" عند 50 ريالا بعد انتهاء سجل الأوامر، وذلك بعد تغطية الاكتتاب 10 مرات من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وتمتلك "الحكير للسياحة" وتدير 28 فندقا إضافة إلى 50 مركزا ترفيهيا، ويشكل قطاع الترفيه يمثل 40% من الإيرادات وقطاع الضيافة 60%.