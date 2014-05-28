خسائر حادة في البورصة المصرية مع تمديد الاقتراع

منيت البورصة المصرية بخسائر حادة خلال التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، مدفوعة بمبيعات جماعية للمستثمرين للأجانب والمصريين.

وأرجع خبراء ومحللون ماليون خسائر اليوم إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد التصويت ليوم ثالث، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء أمس الأول بتعطيل العمل في البورصة والبنوك أمس، وهو ما أفقد المستثمرين الثقة في أداء الحكومة ونتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن خسائر اليوم متوقعة وطبيعية في ظل التخبط في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقرار مد التصويت يقلل من ثقة المصريين في المرشح الذي سيفوز بغض النظر عن اسمه.

وأوضحت لـ "العربية نت"، أن جميع الأسهم منيت بخسائر خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، وربما كانت الخسائر أكبر في الأسهم القيادية وأسهم الصناديق والمؤسسات الأجنبية، والتي تجاوزت فيها الخسائر نسب كبيرة، تليها أسهم المؤشر الرئيسي.

وتوقعت استمرار التراجع حتى نهاية جلسة اليوم، ولكن ربما تقلص المؤشرات خسائرها، خاصة وأن السوق لا يتحمل مزيد من التراجع.

وخلال التعاملات الصباحية لجلسة تداولات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.5 مليار جنيه، تعادل 1.31% بعدما تراجع من نحو 494.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي إلى نحو 488.3 مليار جنيه بعد ساعة ونصف من بدء تداول جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر كبيرة، حيث تراجع بنسبة 2.36% فاقداً نحو 206 نقطة إلى مستوى 8530 نقطة، مقابل نحو 8736 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 605 نقطة فاقداً نحو 8 نقاط تعادل 1.39% متراجعاً من مستوى 613 نقطة لدى إغلاق تعاملات الاثنين.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، ليفقد نحو 16 نقطة تعادل 1.43% بعدما تراجع إلى 1057 نقطة مقابل نحو 1073 نقطة.