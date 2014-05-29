أسهم الإمارات وقطر تحتفل بضمها رسميا للأسواق الناشئة

احتفلت اليوم أسواق الإمارات وقطر عبر مكاسب قوية لمؤشراتها في آخر جلسة قبل تفعيل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

تأتي هذه المكاسب في محاولة للاستفادة من الأسعار الحالية والسيولة الكبيرة المتوقع دخولها هذه الأسواق والتي قد تدفع أسعار الأسهم الحالية إلى مستويات جديدة.

وقال مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية وليد الخطيب إن صناديق المؤشرات دخلت اليوم للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية قبل دخول الأسواق ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن عمليات الشراء في الدقائق الأخيرة رفعت السيولة إلى مستويات كبيرة.

وحلق مؤشر سوق دبي في سماء المكاسب بنحو 5% إلى مستوى5087 نقطة، وسط تداولات قياسية بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم، وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 5.5%، وقطر بنسبة 2.06%.

مؤشر سوق دبي استفاد من دعم الأسهم الرئيسية ومن بينها إعمار الذي ارتفع بنسبة 7.18% ليتخطى مستوى الـ10 دراهم، وأرابتك 6.35%، إلى 6.7 درهم.

أما سهم سوق دبي الإسلامي فقد ارتفع بنسبة 6.16% إلى مستوى 7.75 درهم، فيما ارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 5.85% إلى مستوى 3.44 درهم.

وفي سوق أبوظبي دعمت مكاسب قطاعات البنوك 7.1%، العقارات 6.2%، بالإضافة لقطاع السلع الاستهلاكية 11.8%، مؤشر السوق الرئيسي ليتخطى مستوى 5250 نقطة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 15%، وأبوظبي التجاري 14.95%، كما حقق سهم مجموعة أغذية مكاسب بنسبة 14.88%.

وأضاف مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية وليد الخطيب أن سيولة هذه الصناديق التي دخلت سوق دبي تشكل نصف قيمة التداولات بنحو 1.5 مليار درهم، من إجمالي تداولات بقيمة 3.7 مليار درهم.

وأوضح الخطيب "خلال تعاملات اليوم كانت سوق دبي ستشهد استكمال عملية التصحيح، وبالفعل قام المستثمرون المحليون بعمليات بيع، إلى أن دخول الصناديق الأجنبية عكس الاتجاه لتخحقق السوق مكاسب في نهاية الجلسة بنحو 5%".