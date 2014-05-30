خسائر البورصة تفسد فرحة المصريين بفوز "السيسي"

حولت الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، فرحة المستثمرين المصريين إلى دموع ساخنة أمام شاشات البورصة التي تراجعت بنسب حادة، رغم توقعات بصعودها بنسب قياسية بمجرد اقتراب المشير عبدالفتاح السيسي من قصر الرئاسة المصرية.

وأرجع محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية الخسائر الحادة التي منيت بها الأسهم المدرجة بالسوق إلى عودة الصناديق والمؤسسات إلى البيع بشكل مقصود ومتعمد للتسبب في تحقيق البورصة المصرية لخسائر قاسية، وهو ما حدث بالضبط عندما أعلن السيسي استقالته من مصبه كوزير الدفاع وترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية.

وخلال تعاملات أسبوع الانتخابات، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 21.6 مليار جنيه تعادل 4.53%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 476.2 مليار جنيه مقابل نحو 497.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر حادة، حيث تراجع فاقداً نحو 485 نقطة تعادل 5.55% إلى مستوى 8240 نقطة مقابل 8727 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 589 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 5.45% فاقداً نحو34 نقطة من مستوى 623 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي خسر بنسبة 5.41% فاقداً نحو 59 نقطة إلى مستوى 1030 نقطة مقابل نحو 1089 نقطة.

وقال العضو المنتدب لشركة مينا لتداول الأوراق المالية، أحمد سمير، إن المؤشرات تؤكد استمرار تراجع السوق المصري خلال الجلسات المقبلة، لكن من المؤكد فإن السوق سوف يستعد لرحلة صعود قياسية بمجرد إعلان فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بشكل رسمي.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن كافة أسعار الأسهم المدرجة لامست مستويات متدنية جداً، وغالباً ما تظهر السيولة الساخنة وتحديداً العربية أو الأجنبية خلال الفترات المقبلة، لاقتناص الفرص المتاحة تحسباً لصعود متوقع بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء عمل الرئيس المصري الجديد.

وأشار إلى أن ضريبة أرباح الأسهم كان لها الدور الأكبر في أكبر خسائر مني بها السوق المصري خلال الشهرين الماضيين، وكان من المفترض أن تنتظر وزارة المالية لحين استقرار الأوضاع ثم تتحدث عن فرض ضرائب جديدة على البورصة.