الأسهم الأميركية تواصل الصعود رغم تردد المستثمرين

شهدت الأسهم الأميركية رابع شهر من المكاسب على التوالي مع صعود مؤشر ستاندر آند بورز 500 مسجلاً مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بعد بيانات اقتصادية مختلطة لم يجد فيها المستثمرون ما يحفزهم على شراء الأسهم.

وختم مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 18.43 نقطة، أو ما يعادل 0.11% عند 16717.17 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقاً 3.54 نقطة أو 0.18% إلى 1923.57 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 5.33 نقطة أو 0.13% إلى 4242.62 نقطة.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع ارتفع داو جونز 0.7% وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 1.2% وقفز ناسداك 1.4%.

وفي نهاية تعاملات شهر مايو ارتفع داو جونز 0.8% وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 2.1% وقفز ناسداك 3.1 %.