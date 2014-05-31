تغطية 87% من اكتتاب الحكير السعودية لليوم الثاني

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، أن نسبة تغطية الاكتتاب في ثاني أيامه بلغت معدلا مرتفعا وصل إلى 86.6 %.

وقال ياسر الرميان العضو المنتدب للسعودي الفرنسي كابيتال، في بيان صحافي، إن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتي نهاية اليوم الثاني من الاكتتاب بلغ482.1 ألف مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 357.2 مليون ريال من خلال 85.2 ألف طلب اكتتاب.

وكان سامي الحكير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لمجموعة عبدالمحسن الحكير السعودية، قد قال في مقابلة مع قناة "العربية" إن المجموعة ليست بحاجة إلى تمويل في الوقت الحالي، ولديها قروض بقيمة 250 مليون ريال، وتستخدمها بالتوسعات الرأسمالية في قطاعي الضيافة والترفيه.

وعن الإيرادات بلغت العام الماضي 880 مليون ريال، في حين بلغت الأرباح 196 مليون ريال، فيما جاءت نتائج الربع الأول من العام الحالي، بنحو 233 مليون ريال من الإيرادات بنمو نسبته 7% ونحو 52 مليون ريال من الأرباح بنمو بلغت نسبته 9%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طرح 16.5 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، التي تمثل 30% من أسهم الشركة. ويستمر الاكتتاب حتى يوم الثلاثاء المقبل، بسعر 50 ريالاً للسهم الواحد.