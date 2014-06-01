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تغطية اكتتاب الحكير للسياحة 106% بنهاية اليوم الثالث

المصدر: العربية.نت
متعاملون في سوق الأسهم السعودية
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، تغطية الاكتتاب حتى اليوم الثالث بنسبة 106.4%.

وقال العضو المنتدب للسعودي الفرنسي كابيتال ياسر بن عثمان الرميان إن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم الثالث من الاكتتاب بلغ 585.1 ألف مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 439.0 مليون ريال من خلال 104.7 ألف طلب اكتتاب.

يذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بدأ يوم الأربعاء الماضي 28 مايو ويستمر لمدة 7 أيام، لينتهي الثلاثاء المقبل 3 يونيو، حيث يتم طرح 8.25 مليون سهم للمكتتبين؛ أي ما يعادل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 16.5 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة.

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