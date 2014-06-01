"هيرمس" تؤكد عودة الاستحواذات والاندماجات بالإمارات

قال مدير خدمات الاستثمار لدى المجموعة المالية "هيرمس الإمارات" هشام حلبوني إن قطاع الاستحواذ والدمج عاد لينشط من جديد بعد أن تراجعت حركته بصورة لافتة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في دول المنطقة. وأكد أن هناك طفرة حالياً في عدد صفقات الدمج والاستحواذ في الإمارات، وبخاصة عمليات الاستحواذ.

ولفت حلبوني خلال مؤتمر صحافي في دبي إلى التغير في أوضاع القطاع مع التقارب اليوم بين سعر البائع وسعر المشتري، وقال إن هناك حالياً سيولة قوية في السوق، وتحسناً في أوضاع الاكتتابات الأولية العامة مع تنامي شهية الاستثمار خاصة من الأفراد ومن المؤسسات الدولية التي عادت بقوة إلى السوق، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال إن "هيرمس" قدمت استشارات على 6 صفقات استحواذ وعمليتي طرح أولي عام في الإمارات في قطاع العقار والأغذية والتجزئة وتمويل المستهلك خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما أتمت الشركة في الفترة نفسها 10 عمليات على مستوى المنطقة.

وبحسب حلبوني أتمت "هيرمس" جمع سيولة في الأسهم بقيمة ملياري دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية من خلال الاكتتابات الأولية العامة والصفقات الخاصة.

وقال: إن الصورة مبشرة للفترة المقبلة سواء على مستوى الدمج والاستحواذ، أو الاكتتابات الأولية العامة، مع وجود صفقات قيد التحضير عددها صحي.

وأضاف قائلاً: إن النمو القوي لاقتصادات الإمارات والمنطقة يدفع تجاه جذب المستثمر، خاصة مع أسعار التمويل المنخفضة التي تشجع الاستثمار في أسواق الأسهم.