تغطية اكتتاب الحكير للسياحة 204% بنهاية اليوم الخامس

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تغطية الاكتتاب حتى اليوم الخامس بنسبة 203.6%.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال إن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم الخامس من الاكتتاب بلغ 1.1 مليون مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 839.8 مليون ريال من خلال 196.6 ألف طلب اكتتاب.

يُذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بدأ يوم الأربعاء الماضي 28 مايو ويستمر لمدة 7 أيام، لينتهي غداً الثلاثاء، حيث يتم طرح 8.25 مليون سهم للمكتتبين؛ أي ما يعادل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 16.5 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة.