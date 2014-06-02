خسائر حادة لسهم "موبايلي" بعد إنهاء اتفاقية "عذيب"

قالت شركة "موبايلي" إن إلغاء اتفاقية حق الاستخدام مع "اتحاد عذيب للاتصالات" سيؤدي إلى انخفاض في أرباح الربع الأول من العام الحالي بـ339 مليون ريال.

وقد عكس سهم موبايلي هذه الأنباء ليتكبد خسائر حادة في تعاملات اليوم بنسبة 3.54%، حيث وصل إلى مستوى 89.5 ريال، فيما ارتفع سهم عذيب بنسبة 4.43% إلى مستوى 13.45 ريال.

وكانت "اتحاد عذيب" قد أنهت مؤخراً الاتفاقية الموقعة مع شركة بيانات التابعة لـ"موبايلي" في نهاية مارس الماضي التي يتم بموجبها منح "عذيب" حق استخدام 50 ألف نقطة وصول على شبكة الألياف الضوئية التابعة لـ"بيانات".

يُذكر أن اتحاد عذيب للاتصالات GO ألغت اتفاقيتها الموقعة مع "بيانات الأولى" التابعة لـ"موبايلي" التي تشمل إطفاء الخسائر بتخفيض رأس المال وحق التشغيل، مرجعة ذلك إلى وجود بعض الصعوبات الفنية واللوجستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل شركة "بيانات".

وأشار بيان "عذيب" إلى أن العرض الأخير من "بيانات الأولى" يعرّض مساهمي عذيب خاصة صغار المساهمين للكثير من الالتزامات، دون أي مشاركة من قبل شركة بيانات.