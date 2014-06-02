شبهة فساد كأس العالم تطيح بمكاسب بورصة قطر

هبطت بورصة قطر، اليوم الاثنين، بفعل جني الأرباح ومخاوف بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما دفعت الأسهم العقارية سوق دبي للصعود، وعوضت البورصة المصرية بعض خسائرها التي تكبّدتها بسبب خطط الحكومة فرض ضرائب على المستثمرين في السوق.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة من أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق سجّله أمس الأحد محققاً أداءً أقل من أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة. وكانت الأسهم التي قفزت بعدما أصبحت جزءاً من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي من بين أكبر الخاسرين في البورصة.

وهبط سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 3.9 في المئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 3.7 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 1.4 في المئة.

وقال شاكيل سروار، رئيس إدارة الأصول لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين: "ارتفعت السوق بفعل الإدراج على مؤشر إم.إس.سي.آي (للأسواق الناشئة) وهناك جني للأرباح الآن. السبب الآخر قد يكون المعنويات السلبية المتعلقة بالأنباء الخاصة بكأس العالم لكرة القدم".

ونفى المنظمون لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 أمس الأحد اتهامات بأن فوز بلادهم باستضافة البطولة يشوبه فساد، وقالوا إن محاميهم يبحثون المزاعم التي أوردتها صحيفة بريطانية.

وأصدرت قطر النفي بعدما قال جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيؤيد إعادة التصويت على الدولة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إذا ثبتت صحة المزاعم التي وردت في صحيفة "صنداي تايمز".

وقال سروار إنه "من السابق لأوانه التكهن" بشأن مصير كأس العالم. وأضاف "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الأسعار في السوق".