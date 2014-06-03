الذهب يستقر بعد 5 أيام من الخسائر

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد موجة خسائر على مدى خمسة أيام مع تراجع الأسهم الأوروبية، لكنه ظل قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر بعد بيانات أميركية إيجابية ساهمت في بقاء الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر أمام سلة عملات.

وبحلول الساعة 1016 بتوقيت غرينيتش ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1245.40 دولار للأوقية (الأونصة). وجاء الارتفاع الطفيف بعد انخفاض المعدن لخمسة أيام في أطول موجة تراجع في نحو سبعة أشهر.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم يونيو 1.90 دولار إلى 1245.90 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ 13 فبراير مع استيعاب المستثمرين لبيانات أظهرت انخفاض التضخم في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في مايو، وهو ما يزيد من مخاطر انكماش الأسعار في المنطقة ويعزز دوافع البنك المركزي الأوروبي للتحرك هذا الأسبوع.

ويعقد المركزي الأوروبي اجتماعاً يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 18.81 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 1424.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 829.55 دولار للأوقية مع استمرار الإضرابات المتعلقة بالأجور في جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي للمعدن للشهر الخامس على التوالي.