تغطية اكتتاب الحكير للسياحة 277% بنهاية اليوم السادس

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، تغطية الاكتتاب حتى اليوم السادس بنسبة 277%.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال إن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم السادس من الاكتتاب بلغ 1.4 مليون مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 1.14 مليار ريال من خلال 253 ألف طلب اكتتاب.

يذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بدأ يوم الأربعاء الماضي 28 مايو، ويستمر لمدة 7 أيام، لينتهي اليوم الثلاثاء، حيث يتم طرح 8.25 مليون سهم للمكتتبين، أي ما يعادل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 16.5 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة.