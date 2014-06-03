نيكي يرتفع لأعلى مستوى في شهرين بفضل بيانات أمريكية

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على أعلى مستوى في شهرين اليوم الثلاثاء بعد أن تشجع المستثمرون ببيانات قوية عن الصناعات التحويلية الأمريكية.



وحفز هبوط الين عمليات شراء في أسهم المصدرين والأسهم ذات الثقل على المؤشر مثل سوفت بنك كورب.



وصعد نيكي 0.7 بالمئة لينهي اليوم عند 15034.25 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ الرابع من ابريل نيسان.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1228.59 نقطة وزاد المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 11192.47 نقطة.